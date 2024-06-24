Италия ни разу не побеждала Хорватию: 5 ничьих и 3 поражения. 1.57 – хорваты снова не проиграют

Сборные Италии и Хорватии встретятся в третьем туре группового этапа Евро-2024.

Итальянцы ни разу не побеждали Хорватию. В восьми личных встречах было 5 ничьих и 3 поражения.

Букмекеры дают коэффициент 1.57 на то, что хорваты снова не проиграют. На первую победу Италии над Хорватией можно поставить за 2.50.

Игра состоится 24 июня, начало – в 22:00 мск.

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