Букмекеры принимают ставки на результативные действия игроков РПЛ на Евро-2024

Букмекеры открыли линию на результативные действия игроков РПЛ на Евро-2024.

На турнире выступают четыре игрока команд РПЛ: два албанца Марио Митай и Мирлинд Даку («Локомотив» и «Рубин» соответственно), словенец Ванья Дркушич («Сочи») и серб Срджан Бабич («Спартак»).

«Тенниси» предлагает коэффициент 11.0 на гол игрока РПЛ на Евро-2024. Результативное действие (гол или голевая передача) оценивается в 7.80.

Ставки на Спортсе

Автогол – лучшая ставка Евро-2024. Сколько уже можно было бы выиграть?