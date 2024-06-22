Букмекеры принимают ставки на результативные действия игроков РПЛ на Евро-2024

Теги Спартак Локомотив Рубин премьер-лига Россия Евро-2024 Ставки на спорт Срджан Бабич Ставки на футбол Сочи Ванья Дркушич Марио Митай Мирлинд Даку Ставки

Букмекеры открыли линию на результативные действия игроков РПЛ на Евро-2024.

На турнире выступают четыре игрока команд РПЛ: два албанца Марио Митай и Мирлинд Даку («Локомотив» и «Рубин» соответственно), словенец Ванья Дркушич («Сочи») и серб Срджан Бабич («Спартак»).

«Тенниси» предлагает коэффициент 11.0 на гол игрока РПЛ на Евро-2024. Результативное действие (гол или голевая передача) оценивается в 7.80.

Ставки на Спортсе

Автогол – лучшая ставка Евро-2024. Сколько уже можно было бы выиграть?

 

 

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