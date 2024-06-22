Букмекеры считают, что Мамардашвили продолжит карьеру в «Ньюкасле». Голкипер установил рекорд Евро-2024 по сэйвам
Георгий Мамардашвили признан лучшим игроком матча Грузия – Чехия на Евро-2024.
По данным Opta Sports, грузинский голкипер совершил 11 сэйвов, это лучший результат на текущем турнире.
Букмекеры считают, что Мамардашвили в следующем сезоне будет выступать за «Ньюкасл». Второй предполагаемый клуб для продолжения карьеры – «Челси».
Следующий клуб Мамардашвили по версии букмекеров:
- «Ньюкасл» – 4.5;
- «Челси» – 5.5;
- «Атлетико» – 6.00;
- «ПСЖ» – 11.00;
- «Ливерпуль» – 17.00.
Контракт голкипера с «Валенсией» действует до 2027 года.
Уже 4 волевые победы на этом Евро за два тура – как за весь прошлый турнир. Отыгрываются даже за 15 минут