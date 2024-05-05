Сочи – Пари НН: прогноз на матч 12 мая 2024, РПЛ
Дата матча: 12 мая 2024 года
Место проведения: Олимпийский стадион Сочи
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Обзор ситуации
Команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, встречаются в критическом матче, где каждый очко на счету. Сочи, занимающий 16-е место, пытается стабилизировать свою игру после недавней серии неудач, в то время как Пари НН, находясь всего на одну строчку выше, также испытывает серьезные трудности в последних турах.
Анализ команд
Сочи не показывает уверенных результатов, проиграв 4 из последних матчей, но сохраняя способность забивать голы дома. Команда забила всего 5 голов в последних 5 играх, что свидетельствует о проблемах в атаке.
Пари НН в последних матчах также страдает от нестабильности, но их способность забивать в каждой игре может создать проблемы для защиты Сочи. Пропустив 15 голов в последних 5 матчах, защита Пари НН выглядит особенно уязвимо.
Статистические факты
- Сочи имеет неплохой домашний рекорд против слабых команд, но их текущая форма вызывает вопросы.
- Пари НН не выиграл ни одного из последних 7 матчей, но забивал в большинстве игр.
Прогноз
Исходя из последних результатов и статистики команд, можно ожидать, что обе команды будут стремиться к активным атакующим действиям, особенно учитывая проблемы в защите каждой из сторон. Это должно привести к забитым голам с обеих сторон.
Рекомендация: ТБ 2,5 за коэффициент 2,15
Этот прогноз подкрепляется недавней статистикой обеих команд, где они регулярно забивали и пропускали голы, что делает ставку на обмен голами наиболее обоснованной.
Коэффициенты:
- П1 – 1,88
- Х – 3,5
- П2 – 4,3
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- Дата проведения
- 12 мая, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»