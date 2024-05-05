Сочи – Пари НН: прогноз на матч 12 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 12 мая 2024 года

Место проведения: Олимпийский стадион Сочи

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Обзор ситуации

Команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, встречаются в критическом матче, где каждый очко на счету. Сочи, занимающий 16-е место, пытается стабилизировать свою игру после недавней серии неудач, в то время как Пари НН, находясь всего на одну строчку выше, также испытывает серьезные трудности в последних турах.

Анализ команд

Сочи не показывает уверенных результатов, проиграв 4 из последних матчей, но сохраняя способность забивать голы дома. Команда забила всего 5 голов в последних 5 играх, что свидетельствует о проблемах в атаке.

Пари НН в последних матчах также страдает от нестабильности, но их способность забивать в каждой игре может создать проблемы для защиты Сочи. Пропустив 15 голов в последних 5 матчах, защита Пари НН выглядит особенно уязвимо.

Статистические факты

Сочи имеет неплохой домашний рекорд против слабых команд, но их текущая форма вызывает вопросы.

имеет неплохой домашний рекорд против слабых команд, но их текущая форма вызывает вопросы. Пари НН не выиграл ни одного из последних 7 матчей, но забивал в большинстве игр.

Прогноз

Исходя из последних результатов и статистики команд, можно ожидать, что обе команды будут стремиться к активным атакующим действиям, особенно учитывая проблемы в защите каждой из сторон. Это должно привести к забитым голам с обеих сторон.

Рекомендация: ТБ 2,5 за коэффициент 2,15

Этот прогноз подкрепляется недавней статистикой обеих команд, где они регулярно забивали и пропускали голы, что делает ставку на обмен голами наиболее обоснованной.

Коэффициенты:

П1 – 1,88

Х – 3,5

П2 – 4,3

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