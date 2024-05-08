Сочи – Пари НН где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 12 мая

Теги премьер-лига Россия Пари НН Сочи Футбол

В воскресенье, 12 мая, сыграют Сочи и Пари НН в 28 туре РПЛ 2023/2024.

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  • Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать КАНАЛ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Сочи – Пари НН

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Сочи – Пари НН

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