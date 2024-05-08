Сочи – Пари НН где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Сочи и Пари НН в 28 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».
- Встречу будет в прямом эфире показывать КАНАЛ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сочи – Пари НН
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Последние матчи Сочи
- Динамо – Сочи : 3 – 2
- Сочи – Факел : 0 – 0
- Ахмат – Сочи : 1 – 0
- Сочи – Урал : 2 – 2
- Сочи – Спартак : 1 – 0
Последние матчи Пари НН
- Пари НН – Спартак : 0 – 0
- Ахмат – Пари НН : 5 – 1
- Пари НН – Локомотив : 2 – 3
- Пари НН – Динамо : 1 – 4
- Оренбург – Пари НН : 3 – 1
Прогноз на матч Сочи – Пари НН
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