Мальорка – Лас-Пальмас: прогноз на матч 11 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 11 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сон Моиш, остров Майорка

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Контекст матча

Мальорка сталкивается с Лас-Пальмас в критическом поединке за выживание в Ла Лиге. С обеими командами, борющимися с плохой формой, этот матч может сыграть ключевую роль в их судьбе на текущий сезон.

Форма команд

Мальорка, занимающая 17-е место с 32 очками, пытается обеспечить себе место в топ-лиге на следующий сезон. Они не выиграли в последних пяти матчах, что вызывает беспокойство среди болельщиков и тренерского штаба. С другой стороны, Лас-Пальмас находится на 14-м месте с 37 очками и также испытывает сложности, проиграв семь последних матчей подряд.

Анализ игры

Обе команды демонстрируют проблемы в защите, с Мальоркой, пропустившей в каждой из последних четырех игр, и Лас-Пальмас, пропустившей в десяти последних матчах. Атакующий потенциал обеих команд также вызывает вопросы, хотя Мальорка показывает немного лучшие результаты в атаке на фоне текущих проблем Лас-Пальмас.

Ключевые игроки

Абдон Пратс у Мальорки и Кириан Родригес у Лас-Пальмас будут в центре внимания, поскольку их вклад в атаку может стать решающим для исхода матча.

Прогноз

Учитывая текущую форму и историю встреч, можно ожидать, что Мальорка возьмет верх, учитывая их более высокие показатели в атаке и необходимость набирать очки в борьбе за выживание. Тем не менее, учитывая уязвимость обороны обеих команд, ожидается, что голы будут забиты с обеих сторон.

Рекомендация для ставки

Рекомендация: Прогноз на «Мальорка победит, обе команды забьют» за 4.00.

Коэффициенты:

  • П1 – 1,63
  • Х – 3,3
  • П2 – 6,9

Этот прогноз основан на нестабильности обороны обеих команд и потенциале Мальорки использовать домашний матч для важной победы, учитывая их сравнительно лучшую форму в атаке по сравнению с Лас-Пальмас.

Где смотреть матч Мальорка – Лас-Пальмас

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Мальорка – Лас-Пальмас
Дата проведения
11 мая, 15.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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