Райо Вальекано – Альмерия: прогноз на матч 5 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 5 мая 2024 года
Место проведения: стадион Кампо де Вальекас, Мадрид
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Посмотрим на основные факты:
Райо Вальекано:
- Набрал 34 очка за 33 тура и занимает 15-е место в турнирной таблице.
- Лучший бомбардир команды – Альваро Гарсия, забил 6 голов в 28 матчах.
- Забил 4 гола и пропустил 4 гола в последних 5 матчах.
- Дома не проигрывает в последние 5 матчей.
Альмерия:
- Набрала 14 очков за 33 тура и занимает 20-е место в турнирной таблице.
- Лучший бомбардир команды – Серхио Аррибас, забил 6 голов в 33 матчах.
- Не выигрывает последние 4 матча.
- Забивает и пропускает в 3 последних матчах.
- Забивает в среднем 1 гол и пропускает 2 гола в последних 5 матчах.
Личные встречи:
- В последних 20 встречах Райо Вальекано одержал 12 побед, 2 матча закончились вничью, и 6 побед у Альмерии.
Прогноз: Учитывая форму и статистику обеих команд, а также историю их личных встреч, прогноз на матч Райо Вальекано – Альмерия следующий:
Райо Вальекано демонстрирует более устойчивую игру, особенно на своем поле, где не проигрывает уже в несколько матчей. С другой стороны, Альмерия показывает недостаточно хорошие результаты и имеет проблемы как в атаке, так и в обороне.
Рекомендация для ставок:
Где смотреть матч Райо Вальекано – Альмерия
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- Дата проведения
- 5 мая, 22.00, «Кампо де Вальекас»