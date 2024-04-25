Райо Вальекано – Альмерия: прогноз на матч 5 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 5 мая 2024 года

Место проведения: стадион Кампо де Вальекас, Мадрид

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Посмотрим на основные факты:

Райо Вальекано:

  • Набрал 34 очка за 33 тура и занимает 15-е место в турнирной таблице.
  • Лучший бомбардир команды – Альваро Гарсия, забил 6 голов в 28 матчах.
  • Забил 4 гола и пропустил 4 гола в последних 5 матчах.
  • Дома не проигрывает в последние 5 матчей.

Альмерия:

  • Набрала 14 очков за 33 тура и занимает 20-е место в турнирной таблице.
  • Лучший бомбардир команды – Серхио Аррибас, забил 6 голов в 33 матчах.
  • Не выигрывает последние 4 матча.
  • Забивает и пропускает в 3 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1 гол и пропускает 2 гола в последних 5 матчах.

Личные встречи:

  • В последних 20 встречах Райо Вальекано одержал 12 побед, 2 матча закончились вничью, и 6 побед у Альмерии.

Прогноз: Учитывая форму и статистику обеих команд, а также историю их личных встреч, прогноз на матч Райо Вальекано – Альмерия следующий:

Райо Вальекано демонстрирует более устойчивую игру, особенно на своем поле, где не проигрывает уже в несколько матчей. С другой стороны, Альмерия показывает недостаточно хорошие результаты и имеет проблемы как в атаке, так и в обороне.

Рекомендация для ставок:

Где смотреть матч Райо Вальекано – Альмерия

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Райо Вальекано – Альмерия
Дата проведения
5 мая, 22.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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