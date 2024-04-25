Райо Вальекано – Альмерия: прогноз на матч 5 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 5 мая 2024 года

Место проведения: стадион Кампо де Вальекас, Мадрид

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Посмотрим на основные факты:

Райо Вальекано:

Набрал 34 очка за 33 тура и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Лучший бомбардир команды – Альваро Гарсия, забил 6 голов в 28 матчах.

Забил 4 гола и пропустил 4 гола в последних 5 матчах.

Дома не проигрывает в последние 5 матчей.

Альмерия:

Набрала 14 очков за 33 тура и занимает 20-е место в турнирной таблице.

Лучший бомбардир команды – Серхио Аррибас, забил 6 голов в 33 матчах.

Не выигрывает последние 4 матча.

Забивает и пропускает в 3 последних матчах.

Забивает в среднем 1 гол и пропускает 2 гола в последних 5 матчах.

Личные встречи:

В последних 20 встречах Райо Вальекано одержал 12 побед, 2 матча закончились вничью, и 6 побед у Альмерии.

Прогноз: Учитывая форму и статистику обеих команд, а также историю их личных встреч, прогноз на матч Райо Вальекано – Альмерия следующий:

Райо Вальекано демонстрирует более устойчивую игру, особенно на своем поле, где не проигрывает уже в несколько матчей. С другой стороны, Альмерия показывает недостаточно хорошие результаты и имеет проблемы как в атаке, так и в обороне.

Рекомендация для ставок:

Где смотреть матч Райо Вальекано – Альмерия

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