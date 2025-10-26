«Ман Сити» не побеждает «Астон Виллу» в гостях с 2021 года. Серия продлится с вероятностью 48%

«Астон Вилла» примет «Манчестер Сити» в 9-м туре АПЛ.

«Ман Сити» – фаворит с коэффициентом 1.80. На победу «Астон Виллы» букмекеры дают 4.40, на ничью – 4.10.

«Горожане» не выигрывают в гостях у бирмингемцев 3 матча подряд (1 ничья, 2 поражения). Последний раз это удалось сделать в 2021-м (2:1).

На непроигрыш бирмингемского клуба можно поставить за 2.08 (около 48% вероятности).

Матч пройдет 26 октября. Начало – в 17:00 мск.

