Экс-игрок сборной России по баскетболу Антон Понкрашов стал амбассадором БК «Фонбет»
Антон Понкрашов стал амбассадором букмекерской компании «Фонбет».
В минувшем сезоне 39-летний баскетболист выступал за «Динамо» из Владивостока.
«Российский баскетболист, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр присоединился к команде Первых!
Помимо игровой карьеры, Антон успевает развивать свой собственный канал, участвует в образовательных тренировочных программах и вносит вклад в развитие баскетбола.
Вместе мы покажем баскетбол по-новому! Добро пожаловать», – говорится в сообщении БК «Фонбет».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Фонбет»
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