Экс-игрок сборной России по баскетболу Антон Понкрашов стал амбассадором БК «Фонбет»

Антон Понкрашов стал амбассадором букмекерской компании «Фонбет».

В минувшем сезоне 39-летний баскетболист выступал за «Динамо» из Владивостока.

«Российский баскетболист, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр присоединился к команде Первых!

Помимо игровой карьеры, Антон успевает развивать свой собственный канал, участвует в образовательных тренировочных программах и вносит вклад в развитие баскетбола.

Вместе мы покажем баскетбол по-новому! Добро пожаловать», – говорится в сообщении БК «Фонбет».

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