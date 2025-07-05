«Флуминенсе» вышел в полуфинал КЧМ. На это перед турниром давали коэффициент 10.00

«Флуминенсе» победил «Аль-Хилаль» (2:1) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

В прематче «Флуминенсе» котировался андердогом с коэффициентом 2.12. Проход в основное время сыграл за 3.20.

Перед турниром «Флуминенсе» котировался 15-м фаворитом в рейтинге букмекеров. На титул бразильцев давали коэффициент 50.00, на выход в полуфинал – 10.00.

Также перед КЧМ выход «Флуминенсе» в финал оценивался в 25.00, теперь – в 3.10.

В полуфинале бразильский клуб сыграет против «Челси».

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