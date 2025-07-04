Хачанов и Рублев добрались до 3-го круга на «Уимблдоне». 10.00 – хотя бы один сыграет в финале

Двое россиян добрались до третьего круга на мужском «Уимблдоне».

Борьбу в турнире продолжают Андрей Рублев и Карен Хачанов. Даниил Медведев вылетел еще в первом круге.

Букмекеры дают коэффициент 1.75 на то, что хотя бы один россиянин дойдет до 1/4 финала. На выход представителя России в финал можно поставить за 10.00, на титул россиянина – за 35.00.

1.25 – Рублев и Хачанов не дойдут до полуфинала.

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