Хачанов и Рублев добрались до 3-го круга на «Уимблдоне». 10.00 – хотя бы один сыграет в финале
Двое россиян добрались до третьего круга на мужском «Уимблдоне».
Борьбу в турнире продолжают Андрей Рублев и Карен Хачанов. Даниил Медведев вылетел еще в первом круге.
Букмекеры дают коэффициент 1.75 на то, что хотя бы один россиянин дойдет до 1/4 финала. На выход представителя России в финал можно поставить за 10.00, на титул россиянина – за 35.00.
1.25 – Рублев и Хачанов не дойдут до полуфинала.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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