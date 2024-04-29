Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Китая 1 мая
В среду, 1 мая, сыграют Шанхай Шеньхуа и Цанчжоу Майти Лайонс в рамках Чемпионата Китая по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Shanghai Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Спортс.
Во сколько играют Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
Цанчжоу Майти Лайонс: все новости
Чемпионат Китая по футболу: все новости
Последние матчи Шанхай Шеньхуа
- Шанхай Порт – Шанхай Шеньхуа : 1 – 1
- Наньтун Чжиюнь – Шанхай Шеньхуа : 0 – 2
- Шанхай Шеньхуа – Бэйцзин Гоань : 1 – 1
- Шанхай Шеньхуа – Ухань Фри Таунс : 4 – 1
- Чанчунь Ятай – Шанхай Шеньхуа : 1 – 2
Последние матчи Цанчжоу Майти Лайонс
- Цанчжоу Майти Лайонс – Хэнань : 2 – 3
- Шаньдун Тайшань – Цанчжоу Майти Лайонс : 4 – 1
- Цанчжоу Майти Лайонс – Циндао Вест Кост : 3 – 2
- Цанчжоу Майти Лайонс – Чанчунь Ятай : 2 – 0
- Ухань Фри Таунс – Цанчжоу Майти Лайонс : 2 – 3
Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс
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