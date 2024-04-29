Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Китая 1 мая

Теги высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Цанчжоу Майти Лайонс Футбол

В среду, 1 мая, сыграют Шанхай Шеньхуа и Цанчжоу Майти Лайонс в рамках Чемпионата Китая по футболу.

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Во сколько играют Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс

  • Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс

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