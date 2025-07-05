«ПСЖ» проиграл 4 последних матча против «Баварии». 2.45 – парижане победят в основное время в игре 1/8 финала КЧМ

«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в 1/4 финала клубного ЧМ.

Парижане котируются фаворитами, на их победу в основное время дают коэффициент 2.45. На мюнхенцев можно поставить за 3.00, на ничью – за 3.60.

Победа «ПСЖ» с учетом экстра-таймов и серии пенальти оценивается в 1.78. Проход «Баварии» идет за 2.10.

Парижане проиграли мюнхенцам 4 очных матча подряд. Если «ПСЖ» не уступит в основное время, сыграет коэффициент 1.42.

Матч пройдет 5 июля. Начало – в 19:00 мск.

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