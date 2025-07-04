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«Палмейрас» – «Челси»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на выход в полуфинала КЧМ

В ночь на 5 июля в четвертьфинале клубного чемпионата мира встретятся «Палмейрас» и «Челси». Игра начнется в 04:00 мск.

Обеим командам пришлось добывать путевки в 1/4 финала через дополнительное время. В первом раунде плей-офф «Палмейрас» в бразильском дерби сломил сопротивление «Ботафого» (1:0 д.в.), а «Челси» в дополнительные полчаса дожал «Бенфику» (4:1 д.в.).

Для соперников эта не первая встреча на клубных чемпионатах мира. На КЧМ-2021 команды дошли до финала, где сильнее оказались лондонцы (2:1 д.в.).

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом противостояния «Челси». На выход английской команды в полуфинал предлагают кэф 1.50, на проход бразильцев дают 2.70.

Победу «Челси» в основное время можно взять за 2.00, на успех «Палмейраса» предлагают 4.20, ничья идет за 3.50.

Эксперты полагают, что встреча получится малорезультативной. На тотал меньше 2.5 мячей можно поставить за 1.69. Этот исход зашел в трех матчах бразильцев и двух играх европейцев на КЧМ.

На тотал больше 2.5 голов предлагают 2.24. Вероятность обмена мячами оценивается в 1.98, на «Обе забьют: нет» дают 1.83.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Челси». 64% от всех ставок на исход пришлось на победу лондонцев, 32% ушло на «Палмейрас», 4% – на ничью.

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