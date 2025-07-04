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Концовка первого тайма – самый результативный отрезок на КЧМ-2025. 23% голов на турнире забиты с 31-й по 45-ю минуту

На клубном чемпионате мира часто забивают в концовке первого тайма.

С 31-й минуты до конца первого тайма на КЧМ-2025 забили 38 из 166 мячей – 23% всех голов. Это самый результативный 15-минутный интервал на турнире.

Букмекеры дают коэффициент 2.60 на гол с 31-й минуты до конца первого тайма в матче «Флуминенсе» и «Аль-Хилаля» и 2.55 – на гол в аналогичном отрезке во встрече «Палмейраса» и «Челси».

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что теперь будет с «Сочи»?

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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