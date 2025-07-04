«Челси» ни разу не побеждал бразильские клубы на КЧМ в основное время. 1.80 – «Палмейрас» не проиграет

«Челси» и «Палмейрас» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Лондонский клуб ни разу не побеждал команды из Бразилии на КЧМ в основное время – ничья и два поражения.

Букмекеры дают коэффициент 1.80 на то, что «Палмейрас» не проиграет в основное время. 2.10 – «Челси» победит.

Матч состоится 5 июля, начало – в 04:00 по московскому времени.

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