3

Игрок белгородского «Салюта» Волков дисквалифицирован на 6 месяцев за ставки

Полузащитник белгородского «Салюта» Антон Волков отстранен от футбола на 6 месяцев за нарушение регламента о ставках.

«В связи с допущенными футболистом «Салюта» Волковым нарушениями статьи 18 регламента РФС по этике, применить к футболисту санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 года, из них 6 месяцев, начиная с даты вынесения решения, реального запрета, и 30 месяцев – условной спортивной санкцией после истечения срока реального запрета.

Установить для футболиста Волкова Антона Александровича испытательный срок 2 года», – сообщили в РФС.

Подробности отстранения Волкова не разглашаются.

По той же 18-й статье на год реального срока был отстранен нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский. Футболист перевел другу крупную сумму в долг, которую тот поставил на матч «Сочи» – «Пари НН» с участием Писарского.

Нападающий был осведомлен, что друг взял у него деньги для ставок на матч «Сочи» – «Пари НН». Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

Волков провел 14 матчей в этом сезоне Второй лиги Б, забил один гол и отдал 6 ассистов.

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что теперь будет с «Сочи»?

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт РФС
logoВторая лига Б
дисквалификации
Ставки
Ставки на сегодня
logoСалют
Комитет по этике
logoРФС
Ставки на спорт
происшествия
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Генсек РФС об отстранении Писарского: «Писали, якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так – будем рассматривать вопрос о попытке противоправного влияния на результат матча»
115 минут назад
PARI стал титульным спонсором Первой лиги. Ожидаемая сумма контракта – 4 млрд рублей за 4 года
440 минут назад
«Динамо» еще не пропускало при Карпине – 3:0 с 2Drots и 4:0 с «Белградом». 2.35 – не пропустят от «Партизана»
3сегодня, 10:54
Писарский знал, что друг взял у него деньги для ставок на матч «Сочи» – «Пари НН», сообщили в РФС. Игрок косвенно принял участие в процессе ставок – это запрещено
57сегодня, 10:16
«Не проработанная и несвоевременная инициатива». Директор Первой СРО букмекеров Давыдов о налоге на борьбу с лудоманией
сегодня, 09:55
«Аль-Хилаль» – фаворит 1/4 финала КЧМ с «Флуминенсе». Ранее саудовский клуб обыграл «Сити» и сыграл вничью с «Реалом»
сегодня, 08:57
Хачанов и Рублев добрались до 3-го круга на «Уимблдоне». 10.00 – хотя бы один сыграет в финале
сегодня, 08:24
Экс-игрок сборной России по баскетболу Антон Понкрашов стал амбассадором БК «Фонбет»
1сегодня, 07:35
Писарский похудел на 8 килограммов из-за стресса на фоне ставочного дела: «Он очень сильно пострадал эмоционально»
46вчера, 14:55
Агент Писарского о дисквалификации: «Ставок Вова никаких не делал. В РФС согласились, что он не влиял на результат матча и его красная была получена не специально»
25вчера, 14:06
Ко всем новостям
Последние новости
Григорян о ставочном деле Писарского: «Наказание очень лояльное – можно через год вернуться в большой футбол. Я бы наказал его гораздо более сурово»
8сегодня, 09:28
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс 2 матчей Уимблдона и превратил 400 000 рублей в 4,5 млн
вчера, 07:06Промо
Адвокат владельца «Торпедо» про аккаунт судьи Перезвы в нелегальной БК: «Если это действительно правда, возникает очень много вопросов»
72 июля, 12:03
Эксперты BB Tennis о главных фаворитах и «темных лошадках» Уимблдона-2025
1 июля, 17:13Промо
«Интрига будет жива до конца – и те, и другие не прочь вписать себя в историю КЧМ». Прогноз Вадима Высоцкого на матч «Реал» – «Ювентус»
1 июля, 12:48
«Ювентус» забил всем соперникам в группе, «Реал» не пропустил только от «Зальцбурга». Прогноз Кирилла Бельского на матч КЧМ
1 июля, 11:13
«Реал» – «Ювентус»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча 1/8 финала КЧМ
1 июля, 10:46Промо
Гол Анхеля Ди Марии в конце матча «Бенфики» и «Челси» принес клиенту «Лиги Ставок» 18,8 млн рублей
1 июля, 08:11Промо
Продолжается розыгрыш OLIMPBET Voyage: на кону поездка на теннисный Masters в Шанхае
30 июня, 13:32Промо
Blatosphera – победитель выставочного турнира Лига Ставок Media Basket в Челябинске
30 июня, 12:12Промо