Игрок белгородского «Салюта» Волков дисквалифицирован на 6 месяцев за ставки

Полузащитник белгородского «Салюта» Антон Волков отстранен от футбола на 6 месяцев за нарушение регламента о ставках.

«В связи с допущенными футболистом «Салюта» Волковым нарушениями статьи 18 регламента РФС по этике, применить к футболисту санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 года, из них 6 месяцев, начиная с даты вынесения решения, реального запрета, и 30 месяцев – условной спортивной санкцией после истечения срока реального запрета.

Установить для футболиста Волкова Антона Александровича испытательный срок 2 года», – сообщили в РФС.

Подробности отстранения Волкова не разглашаются.

По той же 18-й статье на год реального срока был отстранен нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский. Футболист перевел другу крупную сумму в долг, которую тот поставил на матч «Сочи» – «Пари НН» с участием Писарского.

Нападающий был осведомлен, что друг взял у него деньги для ставок на матч «Сочи» – «Пари НН». Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

Волков провел 14 матчей в этом сезоне Второй лиги Б, забил один гол и отдал 6 ассистов.

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что теперь будет с «Сочи»?

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