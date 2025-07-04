«Аль-Хилаль» – фаворит 1/4 финала КЧМ с «Флуминенсе». Ранее саудовский клуб обыграл «Сити» и сыграл вничью с «Реалом»
«Аль-Хилаль» и «Флуминенсе» встретятся в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Обе команды еще не проигрывали на этом турнире. В 1/8 финала «Флуминенсе» обыграл «Интер» (2:0), а «Аль-Хилаль» победил «Ман Сити» (4:3, д.в.).
Букмекеры считают саудовский клуб небольшим фаворитом встречи. На проход «Аль-Хилаля» дают 1.77, на бразильский клуб – 2.12.
Матч состоится 4 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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