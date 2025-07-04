PARI стал титульным спонсором Первой лиги. Ожидаемая сумма контракта – 4 млрд рублей за 4 года

Первая лига объявила о заключении спонсорского контракта с БК PARI.

«PARI подписала долгосрочное соглашение с Футбольной национальной лигой и стала титульным спонсором Первой лиги. Теперь турнир будет проходить под названием Лига PARI», – сообщила пресс-служба Первой лиги.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что контракт будет рассчитан на 4 года. Ожидается, что PARI заплатит 4 млрд рублей за весь срок соглашения с Первой лигой.

Титульным спонсором Первой лиги с 2022 года была букмекерская компания «Мелбет».

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