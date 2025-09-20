«Ливерпуль» не пропускает от «Эвертона» на «Энфилде» с 2021 года. Букмекеры считают, что серия прервется
«Ливерпуль» примет «Эвертон» в 5-м туре АПЛ.
Команда Арне Слота – явный фаворит с коэффициентом 1.50. На победу «ирисок» можно поставить за 6.80, на ничью – за 4.70.
«Эвертон» не забивает на «Энфилде» 4 матча подряд – с 2021 года. Букмекеры считают, что серия прервется: на гол «ирисок» можно поставить за 1.60. Если гости снова не забьют, сыграет коэффициент 2.35.
Матч пройдет 20 сентября. Начало – в 14:30 мск.
