«Металлург» ведет 3-2 в серии с «Автомобилистом». Букмекеры уверены, что «Магнитка» выйдет в финал Кубка Гагарина
«Автомобилист» примет «Металлург» в 6-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Клуб из Магнитогорска ведет со счетом 3-2. Букмекеры не сомневаются, что «Металлург» выиграет серию: победа в шестой игре котируется за 2.40, выход в финал – за 1.20 против 4.50 у «Автомобилиста».
Матч пройдет 13 апреля, начало – в 15:00 мск.
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