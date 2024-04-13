«Металлург» ведет 3-2 в серии с «Автомобилистом». Букмекеры уверены, что «Магнитка» выйдет в финал Кубка Гагарина

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Ставки на спорт Кубок Гагарина Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

«Автомобилист» примет «Металлург» в 6-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Клуб из Магнитогорска ведет со счетом 3-2. Букмекеры не сомневаются, что «Металлург» выиграет серию: победа в шестой игре котируется за 2.40, выход в финал – за 1.20 против 4.50 у «Автомобилиста».

Матч пройдет 13 апреля, начало – в 15:00 мск.

Ставки на Спортсе

Бывший собственник «Мелбет» пытается отобрать бизнес у действующего. Подан иск на 100 миллионов

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
сюрпризы никто не отменял
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий