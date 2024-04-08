Кирилл Бельский предложил поставить на победу «Реала» над «Сити»: «Мадрид» нечасто проигрывает на «Бернабеу» английским командам»

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити».

«Четвертьфиналы Лиги чемпионов уже на подходе, а это значит, что впереди нас ждут интересные матчи!

Начнем с «Реала» и «Сити». Честно говоря, вообще неясно как сложится этот матч. Предпочтение отдают «горожанам» (на их победу 2.50), но «Мадрид» не так что бы часто проигрывает на «Бернабеу» английским командам.

«Челси» два года назад вообще стал лишь вторым клубом из АПЛ, который смог забить три мяча «Реалу» дома. Поэтому я бы присмотрелся к победе хозяев за 3.00 по линии БЕТСИТИ.

Обе команды любят забивать. За восемь матчей в этой Лиге чемпионов у «Реала» 18 голов, у «Сити» – 24. Поэтому ТБ 3,5 за 2.80 смотрится как оправданный риск.

И хочется что-нибудь совсем безумное предположить. Например, гол Антонио Рюдигера за 13.00!» – заявил Бельский.

Игра состоится 9 апреля, начало – в 22:00 мск.

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