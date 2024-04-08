Кирилл Бельский предложил поставить на победу «Реала» над «Сити»: «Мадрид» нечасто проигрывает на «Бернабеу» английским командам»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити».

«Четвертьфиналы Лиги чемпионов уже на подходе, а это значит, что впереди нас ждут интересные матчи!

Начнем с «Реала» и «Сити». Честно говоря, вообще неясно как сложится этот матч. Предпочтение отдают «горожанам» (на их победу 2.50), но «Мадрид» не так что бы часто проигрывает на «Бернабеу» английским командам.

«Челси» два года назад вообще стал лишь вторым клубом из АПЛ, который смог забить три мяча «Реалу» дома. Поэтому я бы присмотрелся к победе хозяев за 3.00 по линии БЕТСИТИ.

Обе команды любят забивать. За восемь матчей в этой Лиге чемпионов у «Реала» 18 голов, у «Сити» – 24. Поэтому ТБ 3,5 за 2.80 смотрится как оправданный риск.

И хочется что-нибудь совсем безумное предположить. Например, гол Антонио Рюдигера за 13.00!» – заявил Бельский.

Игра состоится 9 апреля, начало – в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Ого, «МЮ» тормознул «Ливерпуль» и его самый убедительный тренд – обыграл во втором тайме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда РМ обыграл Сити была просто удача и дикая форма Бензема. А когда первая игра ещё и дома, думаю даже если победят 2-0 шансов в ответной удержать этот счёт не много будет.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий