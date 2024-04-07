До дубля Соболева в матче с «Динамо» победа «Спартака» котировалась за 17.00
«Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 22-го тура РПЛ со счетом 2:1. На гол Луиса Чавеса с пенальти двумя точными ударами ответил Александр Соболев.
При счете 1:0 до 74-й минуты сохранялся коэффициент 17.00 на победу «Спартака», после чего отличился Соболев. Перед его вторым голом на 87-й минуте конечный успех «Спартака» оценивался в 7.75.
Перед началом матча фаворитом считалось «Динамо» – 2.60 на победу против 2.88 у «Спартака».
«Динамо» и «Спартак» упрямо шли против ожидаемых ТБ и «ОЗ». Оба варианта спас Лещук – и продвинул 17.00 на «Спартак»
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