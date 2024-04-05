Директор по развитию Olimpbet о премии РБ 2024: «Сейчас на рынке есть букмекеры, которые более достойны получить гран-при, чем мы»

Директор по развитию БК Olimpbet Константин Гусев подвел итоги премии РБ 2024.

Olimpbet победил в номинациях «Лучший сайт», «Лучший букмекер Казахстана» и «Стратегический партнер в сфере развития хоккея в России».

В номинации «Гран-при букмекер года» победил PARI.

– Вы сегодня забрали три награды. Это верхушка или можно больше?

– Это только начало нашего пути. Мы долго запрягаем, а потом быстро едем.

– Какая ваша самая желанная награда лично?

– Конечно же, это гран-при. Я понимаю, что сейчас на рынке есть букмекеры, которые в текущих реалиях более достойны. Но, кажется, у нас есть все шансы завоевать награду.

– Чем удивите к следующей Премии РБ?

– Это секрет. Если я сейчас отвечу, это уже не будет сюрпризом, – сказал Гусев.

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