Овечкин забьет 30 голов в регулярном чемпионате НХЛ – букмекеры уверены. Нужно забросить 4 шайбы в 8 оставшихся играх

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры считают, что Александр Овечкин забьет 30 голов в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету форварда «Вашингтона» 26 шайб в 71 игре сезона. Клуб Овечкина проведет еще 8 матчей до конца чемпионата.

Поставить на то, что Овечкин забьет минимум 30 голов в регулярке можно с коэффициентом 1.55. Обратная ставка сыграет за 2.30.

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8 комментариев
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Верим в Сашу! Ибо кто мы без веры…🙏✌️
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я бы на 2.30 поставил)
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Ови сделает 🤘🤘🤘
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🙏🙏🙏
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Ну а где эту ставку сделать Фонбет, Park, мелбет, leon, winline или olimpbet
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Ответ Obracham 77
Квартирку поставь)
А Тебе слабо квартирку поставить
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Ответ Alex.K71
Верим в Сашу! Ибо кто мы без веры…🙏✌️
🙏🙏🙏🙏
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