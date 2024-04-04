Овечкин забьет 30 голов в регулярном чемпионате НХЛ – букмекеры уверены. Нужно забросить 4 шайбы в 8 оставшихся играх

Букмекеры считают, что Александр Овечкин забьет 30 голов в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету форварда «Вашингтона» 26 шайб в 71 игре сезона. Клуб Овечкина проведет еще 8 матчей до конца чемпионата.

Поставить на то, что Овечкин забьет минимум 30 голов в регулярке можно с коэффициентом 1.55. Обратная ставка сыграет за 2.30.

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