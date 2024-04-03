39 матчей «Байера» без поражений – вторая беспроигрышная серия в истории топ-5 лиг Европы. Букмекеры уверены, что рекорд «Ювентуса» (42) падет

«Байер» ни разу не проиграл в сезоне-2023/24.

У клуба из Леверкузена вторая по продолжительности беспроигрышная серия в истории топ-5 лиг Европы – 39 матчей без поражений.

Рекорд принадлежит «Ювентусу» – 42 матча подряд без поражений в сезоне 2011/12.

БЕТСИТИ предлагает поставить за 1.39 на то, что «Байер» побьет рекорд «Ювентуса». За 2.75 можно поставить на то, что этого не произойдет.

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