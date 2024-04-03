39 матчей «Байера» без поражений – вторая беспроигрышная серия в истории топ-5 лиг Европы. Букмекеры уверены, что рекорд «Ювентуса» (42) падет

Теги Байер Ювентус бундеслига Германия серия А Италия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Байер» ни разу не проиграл в сезоне-2023/24.

У клуба из Леверкузена вторая по продолжительности беспроигрышная серия в истории топ-5 лиг Европы – 39 матчей без поражений.

Рекорд принадлежит «Ювентусу» – 42 матча подряд без поражений в сезоне 2011/12.

БЕТСИТИ предлагает поставить за 1.39 на то, что «Байер» побьет рекорд «Ювентуса». За 2.75 можно поставить на то, что этого не произойдет.

Ставки на Спортсе

Тонали и ставки: новые проблемы. 50 нарушений за два месяца – уже в Англии сверх того, за что его забанили

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вест Хем может не дать повторить такую серию. Вперед Байер, сказка должна продолжаться.
0
0
0
в серии юве было больше 15ти ничьих. рекорд Баера щас ценнее. да простят меня ювентини
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий