Букмекеры уверены в чемпионстве «Байера». На «Баварию» дают высокие 28.00

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«Байер» уверенно лидирует в чемпионате Германии.

После 27 тура отрыв леверкузенцев от «Баварии» вырос до 13 очков. «Байеру» нужно набрать всего 9 очков за 7 матчей, чтобы впервые в истории выиграть Бундеслигу.

Букмекеры не сомневаются в чемпионстве команды Хаби Алонсо – на это можно поставить за 1.02.

В успех «Баварии» уже не верят – чемпионство мюнхенцев оценивается за 28.00.

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2 комментария
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А что тут подсчитывать то?Байер наврядли щас начнет терять очки в нескольких матчах подряд, чемпионство они оформили досрочно (говорю как болельщик Баварии)
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Это будет исторический сезон Бундеслиги для всех
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