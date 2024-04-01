Глава ЦУПИСа предложила ужесточить контроль за p2p-переводами для борьбы с нелегальными букмекерами

Глава Единого ЦУПИС Елена Шейкина высказалась о противодействии нелегальным схемам на платежном рынке.

«На наш взгляд, наиболее эффективной мерой для борьбы с нелегальным рынком является усиление контроля за p2p-переводами, в частности, на законодательном уровне ограничить доступ к витринам р2р-переводов вне авторизованной зоны и запретить переводы, при которых кредитная организация-инициатор не является эмитентом карты отправителя или карты получателя.

Комплекс мер, реализованный совместно Банком России и участниками рынка, позволит повысить прозрачность российского платежного рынка», – заявила Шейкина.

P2p-переводы — это способ прямого перевода денег между физическими лицами с использованием реквизитов банковских карт. Для перевода необходимо иметь свою банковскую карту и знать номер карты получателя.

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