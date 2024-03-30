«Лацио» – «Ювентус»: большинство бетторов БЕТСИТИ ставит на туринцев

30 марта в рамках 30-го тура чемпионата Италии встретятся «Лацио» и «Ювентус». Встреча пройдет на стадионе «Олимпико» и начнется в 20:00.

В последнее время команды выступают неудачно. Римляне проиграли три из четырех матчей в Серии А и вылетели из Лиги чемпионов. В таблице национального чемпионата «Лацио» занимает девятое место, набрав 43 очка.

После таких результатов столичный клуб решился на смену тренера. Место Маурицио Сарри занял Игор Тудор. Матч с «Ювентусом» станет для 45-летнего хорватского специалиста дебютным во главе римлян.

Туринский клуб выиграл только один матч чемпионата из последних восьми. Команда Массимилиано Аллегри лишилась практических шансов побороться за скудетто с «Интером» и пропустила на второе место «Милан». Сейчас «Ювентус» на третьей строчке с 59 очками.

Статистика последних матчей говорит в пользу туринцев – победой черно-белых завершились три из четырех предыдущих игр.

Аналитики БЕТСИТИ считают коллектив Аллегри фаворитом предстоящей встречи. На П2 предлагают коэффициент 2.65, на ничью дают 3.00, победа «Лацио» идет за 3.20.

В четырех из пяти последних очных матчей было забито более двух мячей. В БЕТСИТИ поставить на ТБ 2.5 можно за 2.47, вероятность ТМ 2.5 оценивается в 1.58.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение гостям, на «Ювентус» ставят 79% бетторов. 5% игроков верят в победу хозяев, 16% выбрали ничью.

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