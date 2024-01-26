Сетка плей-офф Кубка Азии 2024: где смотреть прямые трансляции в Казахстане, расписание матчей

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На Кубке Азии завершился групповой этап, и на выходных стартует захватывающая стадия 1/8 финала! Трансляции всех матчей плей-офф в прямом эфире покажет букмекерская компания FONBET.

Смотреть Кубок Азии – 2024 в Казахстане: прямые трансляции


Плей-офф Кубка Азии стартует в воскресенье, 28 января. Посмотреть все встречи в прямом эфире можно будет онлайн на сайте и в приложении FONBET. Для просмотра зарегистрируйтесь по ссылке и найдите нужный матч в разделе Live! 

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Кубок Азии: сетка плей-офф
На групповом этапе японцы проиграли Ираку (1:2), а Южная Корея не сумела одолеть Иорданию (2:2) и Малайзию (3:3). Оба фаворита остались вторыми в своих группах. Отбор в плей-офф не сумели преодолеть Кыргызстан, Китай и Оман. Сборная Узбекистана прошла группу без поражений. 

FONBET открыл специальную Линию на победителя и финалиста турнира. Эксперты не слишком высоко оценивают шансы Узбекистана – победа в турнире идет за 25.00, а выход в финал – за 12.00. Таджикистан впервые в истории пробился в плей-офф, но шансы на золото оцениваются в FONBET коэффициентом 150.00, на финал – 40.00.

Японцы стартуют в плей-офф против куда менее классного Бахрейна, а на их триумф можно поставить за 2.60. Вторым претендентом идет Южная Корея (5.00). «Тиграм» Юргена Клинсманна предстоит встреча с Саудовской Аравией, которую тренирует Роберто Манчини. Следом расположились Австралия и Иран (по 8.00). Обе сборные вышли с первых мест и в 1/8 финала встретятся с более слабыми соперниками. Австралия – с Индонезией, а Иран – с Сирией.

Кубок Азии – 2024: расписание матчей плей-офф
Время начала матчей указано для часового пояса Астаны.

1/8 финала

28 января, 17:30. Австралия – Индонезия

28 января, 22:00. Таджикистан – ОАЭ

29 января, 17:30. Ирак – Иордания

29 января, 22:00. Катар – Палестина

30 января, 17:30. Узбекистан – Таиланд

30 января, 22:00. Саудовская Аравия – Южная Корея

31 января, 17:30. Бахрейн – Япония

31 января, 22:00. Иран – Сирия

1/4 финала

2 февраля, 17:30. Таджикистан/ОАЭ – Ирак/Иордания (четвертьфинал 1).

2 февраля, 22:00. Австралия/Индонезия – Саудовская Аравия/Южная Корея (четвертьфинал 2).

3 февраля, 17:30. Иран/Сирия – Бахрейн/Япония (четвертьфинал 3).

3 февраля, 22:00. Катар/Палестина – Узбекистан/Таиланд (четвертьфинал 4).

1/2 финала

6 февраля, 21:00. Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 2.

7 февраля, 21:00. Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 4.

Финал

10 февраля, 21:00.

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