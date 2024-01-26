Сетка плей-офф Кубка Азии 2024: где смотреть прямые трансляции в Казахстане, расписание матчей
На Кубке Азии завершился групповой этап, и на выходных стартует захватывающая стадия 1/8 финала! Трансляции всех матчей плей-офф в прямом эфире покажет букмекерская компания FONBET.
Смотреть Кубок Азии – 2024 в Казахстане: прямые трансляции
Плей-офф Кубка Азии стартует в воскресенье, 28 января. Посмотреть все встречи в прямом эфире можно будет онлайн на сайте и в приложении FONBET. Для просмотра зарегистрируйтесь по ссылке и найдите нужный матч в разделе Live!
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Кубок Азии: сетка плей-офф
На групповом этапе японцы проиграли Ираку (1:2), а Южная Корея не сумела одолеть Иорданию (2:2) и Малайзию (3:3). Оба фаворита остались вторыми в своих группах. Отбор в плей-офф не сумели преодолеть Кыргызстан, Китай и Оман. Сборная Узбекистана прошла группу без поражений.
FONBET открыл специальную Линию на победителя и финалиста турнира. Эксперты не слишком высоко оценивают шансы Узбекистана – победа в турнире идет за 25.00, а выход в финал – за 12.00. Таджикистан впервые в истории пробился в плей-офф, но шансы на золото оцениваются в FONBET коэффициентом 150.00, на финал – 40.00.
Японцы стартуют в плей-офф против куда менее классного Бахрейна, а на их триумф можно поставить за 2.60. Вторым претендентом идет Южная Корея (5.00). «Тиграм» Юргена Клинсманна предстоит встреча с Саудовской Аравией, которую тренирует Роберто Манчини. Следом расположились Австралия и Иран (по 8.00). Обе сборные вышли с первых мест и в 1/8 финала встретятся с более слабыми соперниками. Австралия – с Индонезией, а Иран – с Сирией.
Кубок Азии – 2024: расписание матчей плей-офф
Время начала матчей указано для часового пояса Астаны.
1/8 финала
28 января, 17:30. Австралия – Индонезия
28 января, 22:00. Таджикистан – ОАЭ
29 января, 17:30. Ирак – Иордания
29 января, 22:00. Катар – Палестина
30 января, 17:30. Узбекистан – Таиланд
30 января, 22:00. Саудовская Аравия – Южная Корея
31 января, 17:30. Бахрейн – Япония
31 января, 22:00. Иран – Сирия
1/4 финала
2 февраля, 17:30. Таджикистан/ОАЭ – Ирак/Иордания (четвертьфинал 1).
2 февраля, 22:00. Австралия/Индонезия – Саудовская Аравия/Южная Корея (четвертьфинал 2).
3 февраля, 17:30. Иран/Сирия – Бахрейн/Япония (четвертьфинал 3).
3 февраля, 22:00. Катар/Палестина – Узбекистан/Таиланд (четвертьфинал 4).
1/2 финала
6 февраля, 21:00. Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 2.
7 февраля, 21:00. Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 4.
Финал
10 февраля, 21:00.
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