Алжир, Тунис и Гана вылетели с Кубка Африки. На их выход в плей-офф давали 1.02, 1.05 и 1.08

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На групповом этапе Кубка Африки случилось много сенсаций.

Сборные Алжира, Туниса и Ганы, считавшиеся фаворитами турнира, не смогли выйти из своих групп. На их проход в плей-офф давали коэффициенты 1.02, 1.05 и 1.08 соответственно.

Три сборные – Кабо-Верде, Экваториальная Гвинея и Ангола – сенсационно заняли первые места в своих квартетах. Сыграли коэффициенты 11.00, 13.00 и 15.00.

Плей-офф Кубка Африки стартует 27 января.

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