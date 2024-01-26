BetBoom продлил сотрудничество с Broke Boys

Букмекерская компания BetBoom объявила о продлении сотрудничества с медиафутбольной командой Broke Boys на 2 года. Впервые BetBoom заключил партнерство с «Броуками» в конце апреля 2022 года.

«Броуки — уникальная команда, которой пророчили уже несколько раз «дизбанда» (распад команды), но парни с каждым разом уверенно шли к финалу. Желаем в этом году забрать золотые трофеи, а мы как титульный партнер поддержим команду, их креативные идеи и спортивный дух», — прокомментировала Галина Павлюкова, руководитель группы по медийному спорту BetBoom.

В декабре команда приняла участие в первом медиафутбольном турнире «BetBoom Чисто Кубок» на «Газпром-Арене». Сотрудничество распространяется на все турниры команд: «Медийную Футбольную Лигу», «BetBoom Московский Кубок Селебрити», «Суперкубок Медиалиги» в Абу-Даби и другие.

«Самое плодотворное сотрудничество в МФЛ продолжается. Мы поэтапно идем к тому, чтобы построить самый открытый и разумный футбольный клуб, причем не только в медиапространстве. Главная наша цель на ближайшее время — взять титулы и удивить всех в Кубке России. А удивлять мы умеем», — поделился Дмитрий Егоров, блогер и президент команды Broke Boys.

Также Дмитрий отметил, что медиафутбол сейчас переживает трансформацию.

«Да, времена непосредственно медийных личностей в медиафутболе прошли. Сейчас это профессиональный футбол с зарплатами, обеспечением и высококлассным подходом. Зрители смотрят матчи онлайн, следят за турнирами с не меньшим интересом, чем за иными матчами РПЛ. Так почему бы и нам в будущем не интегрироваться в РПЛ? В одной команде играли от чемпиона России в составе и экс-капитана сборной России Дениса Глушакова и выступавшего в еврокубках Антона Соснина, а также действующих футболистов сборной Ливии до рэпера Чипинкоса. В нашей команде была невероятная история с 17-летним беженцем из Луганска и игрока, который прямо из “Броуков” попал в сборную Таджикистана!» — Дмитрий Егоров, блогер и президент команды Broke Boys.

Среди заслуг за последний год, команда стала серебряными призерами кубков МФЛ и МКС, а также получила серебро в турнире “Чисто Кубка”. Впереди у Broke Boys предстоит финал 4-х МФЛ в Абу-Даби.