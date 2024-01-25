«Севилья» проиграла 7 из 10 последних матчей и идет 17-й в Ла Лиге. Сегодня играют с «Атлетико» в кубке

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«Атлетико» примет «Севилью» в 1/4 финала Кубка Испании.

«Севилья» неудачно выступает в этом сезоне – уступила в 7 из 10 последних матчей и идет на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

«Атлетико» – явный фаворит встречи за 1.46. Поставить на ничью можно за 4.70, на победу «Севильи» – с коэффициентом 6.60.

Матч состоится 25 января и начнется в 23:00 мск.

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