Букмекеры видят двух россиянок в четвертьфиналах женского Australian Open

Теги Australian Open Ставки на спорт Анна Калинская Ставки на теннис Мирра Андреева Мария Тимофеева Ставки

Три российские теннисистки сыграют в 1/8 финала Australian Open-2024.

Мирра Андреева встретится с чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой. Победа Андреевой оценена в 1.44, Крейчиковой – в 2.80.

Анна Калинская проведет матч против Ясмин Паолини, которая выбила Анну Блинкову. 1.56 предлагается на успех Калинской, 2.44 – на победу Паолини.

У Марии Тимофеевой в игре против Марты Костюк коэффициент на выход в четвертьфинал составляет 2.66, у соперницы – 1.48.

Матчи состоятся 21-22 января.

 
 
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий