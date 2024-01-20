Букмекеры видят двух россиянок в четвертьфиналах женского Australian Open

Три российские теннисистки сыграют в 1/8 финала Australian Open-2024.

Мирра Андреева встретится с чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой. Победа Андреевой оценена в 1.44, Крейчиковой – в 2.80.

Анна Калинская проведет матч против Ясмин Паолини, которая выбила Анну Блинкову. 1.56 предлагается на успех Калинской, 2.44 – на победу Паолини.

У Марии Тимофеевой в игре против Марты Костюк коэффициент на выход в четвертьфинал составляет 2.66, у соперницы – 1.48.

Матчи состоятся 21-22 января.