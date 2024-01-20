Медведев и Рублев – фавориты 1/8 финала Australian Open, букмекеры также не сомневаются в вылете Хачанова

На мужском Australian Open-2024 состоятся три матча 1/8 финала с участием российских теннисистов.

Даниил Медведев встретится с португальцем Нуну Боржесом, который сенсационно выбил из турнира Григора Димитрова. Победа Медведева котируется за 1.038, а успех Боржеса – за 11.25.

Куда более равными считаются шансы Андрея Рублева в игре с Алексом де Минауром. Победа российского теннисиста оценена в 1.72, австралийца – в 2.13.

Карен Хачанов в матче с Янником Синнером выступает аутсайдером – 7.20 на его успех против 1.095 у соперника.

Матчи пройдут 21-22 января.