«Рома» проведет первый матч после увольнения Моуринью – против «Вероны». Римляне идут фаворитами

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Верона Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Рома» примет «Верону» в рамках 21-го тура Серии А.

Римский клуб проведет первый матч после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера клуба.

«Рома» – явный фаворит встречи по версии букмекеров. Поставить на римлян можно за 1.47, на ничью – за 4.30, победа «Вероны» котируется за 7.60.

Игра пройдет 20 января и начнется в 20:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Фонбет» тратит на Кубок России миллиарды рублей в год. Почему так много и как это устроено?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий