«Рома» проведет первый матч после увольнения Моуринью – против «Вероны». Римляне идут фаворитами

«Рома» примет «Верону» в рамках 21-го тура Серии А.

Римский клуб проведет первый матч после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера клуба.

«Рома» – явный фаворит встречи по версии букмекеров. Поставить на римлян можно за 1.47, на ничью – за 4.30, победа «Вероны» котируется за 7.60.

Игра пройдет 20 января и начнется в 20:00 по московскому времени.

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