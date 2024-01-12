«Реал» – фаворит финала Суперкубка Испании с «Барселоной» по версии букмекеров
«Реал» и «Барселона» встретятся в финале Суперкубка Испании.
Мадридский клуб обыграл в полуфинале турнира «Атлетико» (5:3), каталонцы победили «Осасуну» (2:0).
Букмекеры считают «Реал» фаворитом финала. На титул команды Карло Анчелотти дают коэффициент 1.69, на успех «Барселоны» – 2.26.
Матч состоится в Эр-Рияде 14 января и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Реал тоже далек от своего идеала времен ВВС (тот Реал считаю самым сильным). Проблем хватает.
Но Мадрид хотя бы держит марку.