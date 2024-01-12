«Реал» – фаворит финала Суперкубка Испании с «Барселоной» по версии букмекеров

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«Реал» и «Барселона» встретятся в финале Суперкубка Испании.

Мадридский клуб обыграл в полуфинале турнира «Атлетико» (5:3), каталонцы победили «Осасуну» (2:0).

Букмекеры считают «Реал» фаворитом финала. На титул команды Карло Анчелотти дают коэффициент 1.69, на успех «Барселоны» – 2.26.

Матч состоится в Эр-Рияде 14 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

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13 комментариев
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С фаворитом вчера все итак стало ясно и он явно не из каталонии к сожалению
+4
0
+4
Все верно. Это одна из самых слабейших Барс, которые когда-либо наблюдал за последние 20 лет. Если не самая слабая.
+3
-1
+2
Ответ predMBAPPE
100к на Барсу😎
АХАХАХХАХАХХАХАХХАХАХА, да ты забавный
+6
-4
+2
Ответ дамьен
Все верно. Это одна из самых слабейших Барс, которые когда-либо наблюдал за последние 20 лет. Если не самая слабая.
Это впечатление обманчиво, и на самом деле не все так просто, а матч в воскресенье будет на три исхода.
+2
0
+2
Ответ Muga Gappaev
С фаворитом вчера все итак стало ясно и он явно не из каталонии к сожалению
Фаворитов в таких матчах не бывает
+2
-1
+1
Ответ Flylink
Это впечатление обманчиво, и на самом деле не все так просто, а матч в воскресенье будет на три исхода.
Я не про конкретно этот матч, а про сезон в целом.
Реал тоже далек от своего идеала времен ВВС (тот Реал считаю самым сильным). Проблем хватает.
Но Мадрид хотя бы держит марку.
+2
-1
+1
Ответ дамьен
Я не про конкретно этот матч, а про сезон в целом. Реал тоже далек от своего идеала времен ВВС (тот Реал считаю самым сильным). Проблем хватает. Но Мадрид хотя бы держит марку.
Барселона сильно не добирает очков, а Реал перебирает. Если смотреть на игру, Барса на одном уровне с лидером должна быть.
+1
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+1
100к на Барсу😎
+3
-3
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Черданцев давал прогноз на победу Реала?
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Ещё бы не фаворит. Игроки Реала используют запрещенные приемы. Щипают соперников за сосцы.
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Реал фаворит везде кроме ЛЧ, там Реал почти всегда андердог
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