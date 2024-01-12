«Реал» – фаворит финала Суперкубка Испании с «Барселоной» по версии букмекеров

«Реал» и «Барселона» встретятся в финале Суперкубка Испании.

Мадридский клуб обыграл в полуфинале турнира «Атлетико» (5:3), каталонцы победили «Осасуну» (2:0).

Букмекеры считают «Реал» фаворитом финала. На титул команды Карло Анчелотти дают коэффициент 1.69, на успех «Барселоны» – 2.26.

Матч состоится в Эр-Рияде 14 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

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