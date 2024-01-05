YouTube удалил каналы Дениса Казанского, Акула, Сибсканы и медиаклуба «Чисто Питер» из-за рекламы букмекеров

YouTube начал удалять каналы спортивных блогеров из России, которые когда-либо рекламировали букмекеров.

За последнюю неделю видеохостинг удалил несколько крупных российских каналов со спортивной тематикой.

Под блокировку YouTube попали каналы медийных клубов DMedia и «Чисто Питер», проект Дениса Казанского «Скользкий лед», каналы блогеров Сибсканы и Акула, канал главы промоушена Fight Nights Камила Гаджиева и другие.

Владельцы каналов отмечают, что санкции со стороны YouTube связаны с рекламой букмекерских компаний, которая запрещена правилами сообщества.

По правилам YouTube, перед удалением канала пользователи должны получить минимум два страйка (предупреждения). Однако, пострадавшие блогеры сообщают о том, что ранее у них был один страйк либо вообще не было предупреждений.

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