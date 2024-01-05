YouTube удалил каналы Дениса Казанского, Акула, Сибсканы и медиаклуба «Чисто Питер» из-за рекламы букмекеров

Теги Ставки на спорт Денис Казанский Камил Гаджиев YouTube Ставки на футбол Ставки на сегодня Андрей Сибскана Чисто Питер Ставки

YouTube начал удалять каналы спортивных блогеров из России, которые когда-либо рекламировали букмекеров.

За последнюю неделю видеохостинг удалил несколько крупных российских каналов со спортивной тематикой.

Под блокировку YouTube попали каналы медийных клубов DMedia и «Чисто Питер», проект Дениса Казанского «Скользкий лед», каналы блогеров Сибсканы и Акула, канал главы промоушена Fight Nights Камила Гаджиева и другие.

Владельцы каналов отмечают, что санкции со стороны YouTube связаны с рекламой букмекерских компаний, которая запрещена правилами сообщества.

По правилам YouTube, перед удалением канала пользователи должны получить минимум два страйка (предупреждения). Однако, пострадавшие блогеры сообщают о том, что ранее у них был один страйк либо вообще не было предупреждений.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Победа «Тоттенхэма» во втором тайме, гол «Порту» в первом, голевой матч «Спартака» с ЦСКА – что зайдет сегодня?

5 комментариев
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Ответ Замкнул в пустые
Ну слава ютабу Хоть кто-то борется с этими шарлатанами, обувающими народ до нитки
Ага, бедненьких лудоманов обдирают. насильно заставляют ставить ставочки.
+2
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+2
Теперь рекалымы ставок запретят и на российских площадках.
+1
-1
0
А теперь КХЛ снесут на YouTube. Фонбет титульный спонсор лиги.
+1
-1
0
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