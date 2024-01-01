«Ливерпуль» станет единоличным лидером АПЛ, если победит «Ньюкасл». «Сороки» уже 8 лет не побеждают в личных встречах

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«Ливерпуль» примет «Ньюкасл» в рамках 20-го тура АПЛ.

«Ньюкасл» не может победить мерсисайдцев уже восемь лет – с декабря 2015 года.

«Ливерпуль» – фаворит сегодняшней встречи у букмекеров за 1.47. Ничья оценивается в 5.20, победа «Ньюкасла» – с коэффициентом 6.80.

Команда Юргена Клоппа в случае победы единолично возглавит турнирную таблицу чемпионата Англии.

Игра состоится 1 января и начнется в 23:00 мск.

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5 комментариев
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Ответ Under
странная вообще формулировка - единоличный лидер сейчас тоже вполне себе единоличный
Ну даже после ничьей , а если проиграют то по дополнительным показателям
+1
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+1
странная вообще формулировка - единоличный лидер
сейчас тоже вполне себе единоличный
+1
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0
Жаль только что игра поздно будет
0
0
0
Ответ sinkindragon@gmail.com
Ну даже после ничьей , а если проиграют то по дополнительным показателям
так в том-то и дело, что нет понятия дополнительных показателей, в английском регламенте, по крайней мере
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