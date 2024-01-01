«Ливерпуль» станет единоличным лидером АПЛ, если победит «Ньюкасл». «Сороки» уже 8 лет не побеждают в личных встречах
«Ливерпуль» примет «Ньюкасл» в рамках 20-го тура АПЛ.
«Ньюкасл» не может победить мерсисайдцев уже восемь лет – с декабря 2015 года.
«Ливерпуль» – фаворит сегодняшней встречи у букмекеров за 1.47. Ничья оценивается в 5.20, победа «Ньюкасла» – с коэффициентом 6.80.
Команда Юргена Клоппа в случае победы единолично возглавит турнирную таблицу чемпионата Англии.
Игра состоится 1 января и начнется в 23:00 мск.
сейчас тоже вполне себе единоличный