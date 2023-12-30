«Ювентус» – «Рома»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Серии А

30 декабря в матче 18-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» и «Рома». Встреча пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 22:45.

После 17 туров «Ювентус» с 40 очками занимает второе место в таблице, уступая четыре балла лидирующему в Серии А «Интеру». «Рома» с 28 очками находится на шестой строчке.

Беспроигрышная серия туринцев составляет 12 матчей, в девяти из которых команда Массимилиано Аллегри победила и трижды сыграла вничью.

Римляне выиграли три из пяти последних матчей в Серии А. В прошлом туре коллектив Жозе Моуринью со счетом 2:0 обыграл на своем поле действующего чемпиона «Наполи».

«Ювентус» ни разу не уступил дома в нынешнем сезоне – шесть побед и две ничьи. В шести из восьми матчей туринцев на своем поле было забито меньше трех голов.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Ювентус» фаворитом предстоящей встречи. На П1 можно поставить с коэффициентом 2.14. На успех гостей предлагается 4.30, вероятность ничьи оценивается в 3.10. Комбинированный вариант П1 и ТМ 2.5 идет за 3.60.

Игроки БЕТСИТИ также отдают предпочтение хозяевам. 50% бетторов ставят на победу команды Аллегри, 40% выбрали для ставки ничью, еще 10% верят в успех «Ромы».

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