Тен Хаг – фаворит на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Почеттино и Ходжсон – в топ-3

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Британские букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».

После отставки Стива Купера из «Ноттингем Форест» новым лидером стал тренер «МЮ» Эрик тен Хаг – на его отставку дают коэффициент 2.25.

Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Эрик тен Хаг («МЮ») – 2.25

2. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 5.00

3-4. Маурисио Почеттино («Челси») – 9.00

3-4. Венсан Компани («Бернли») – 9.00

5. Эдди Хау («Ньюкасл») – 17.00

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11 комментариев
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Ещё рано.Еще столько великих рекордов не побито Тен Ханом.
+13
-2
+11
Ответ PIT-BUL
Касл откровенно поплыл... жалко тех кто уже год как ,,с детства за Касл,,
Поплыли из-за того что у них много травм. Будет большая ошибка если уволят Хау
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Хорошему футболу хороший кэф
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Хоть где то первые
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2.25 Это очень круто. Думал где-то в районе 1,5-1,6 должно быть. Как говорится кто, если не он?
Челси тоже хороши, но новый тренер и непонятные трансферы до него.
По большому счету Кристал то неплохо играет, просто отрезок из неплохих скажем прямо команд ему подставили (Ливерпуль, Брайтон, Ман.Сити, восставший из мертвых Бурнемонт).
Нотингем только поменял тренера, 3 лузовые команды так и доиграют наверное чемпионат с нынешними тренерами.
Возможно еще Брендфорд с Томасом Франком, если будут отливать Шефилду.
А так повторюсь 2,25 - это очень крутой кэф. Да и побыстрее бы убрали этого тренера из Ман.Юнайтед
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Ответ edzkar73
Ещё рано.Еще столько великих рекордов не побито Тен Ханом.
И какое-то неуважение к лучшему тренеру ноября
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Ответ Bunyod Turgunov
Поплыли из-за того что у них много травм. Будет большая ошибка если уволят Хау
согласен, но все хотят здесь и сейчас
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Ответ Arman Ali
...а что, если эпоха МЮ прошла и его ждёт такая же незавидная участь забытых гегемонов таких как Лидс или Нотингем-Форест?
у МЮ в отличие от вышеперечисленных, денег как у дурака фантиков и бренд более привлекательный, даже спустя 10 лет после ухода САФа. Уже только за счёт этого они настолько на дно не опустятся, как было с теми двумя.
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Ответ Arman Ali
...а что, если эпоха МЮ прошла и его ждёт такая же незавидная участь забытых гегемонов таких как Лидс или Нотингем-Форест?
Лидс и Форрест гегемонами особо не были. Больше Сандерленд и Вилла подходят. МЮ такая участь не грозит в эпоху глобальных рынков
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