Тен Хаг – фаворит на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Почеттино и Ходжсон – в топ-3

Британские букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».

После отставки Стива Купера из «Ноттингем Форест» новым лидером стал тренер «МЮ» Эрик тен Хаг – на его отставку дают коэффициент 2.25.

Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Эрик тен Хаг («МЮ») – 2.25

2. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 5.00

3-4. Маурисио Почеттино («Челси») – 9.00

3-4. Венсан Компани («Бернли») – 9.00

5. Эдди Хау («Ньюкасл») – 17.00

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