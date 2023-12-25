Тен Хаг – фаворит на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Почеттино и Ходжсон – в топ-3
Британские букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».
После отставки Стива Купера из «Ноттингем Форест» новым лидером стал тренер «МЮ» Эрик тен Хаг – на его отставку дают коэффициент 2.25.
Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:
1. Эрик тен Хаг («МЮ») – 2.25
2. Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 5.00
3-4. Маурисио Почеттино («Челси») – 9.00
3-4. Венсан Компани («Бернли») – 9.00
5. Эдди Хау («Ньюкасл») – 17.00
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Челси тоже хороши, но новый тренер и непонятные трансферы до него.
По большому счету Кристал то неплохо играет, просто отрезок из неплохих скажем прямо команд ему подставили (Ливерпуль, Брайтон, Ман.Сити, восставший из мертвых Бурнемонт).
Нотингем только поменял тренера, 3 лузовые команды так и доиграют наверное чемпионат с нынешними тренерами.
Возможно еще Брендфорд с Томасом Франком, если будут отливать Шефилду.
А так повторюсь 2,25 - это очень крутой кэф. Да и побыстрее бы убрали этого тренера из Ман.Юнайтед