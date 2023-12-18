«Хоккей на главной сцене»: гала-ужин и вручение премии «Герои хоккея»

В Михайловском театре в Санкт-Петербурге прошел гала-ужин «Хоккей на главной сцене». Его гостями стали игроки и тренеры сборной «России 25», ветераны отечественного хоккея, спонсоры и партнеры Федерации хоккея России, руководители Санкт-Петербурга и других регионов РФ.

Гостям была представлена обширная культурная программа, включившая в себя номера из всемирно известных произведений оперы и балета: «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Травиата», «Кармен».

В рамках гала-ужина прошла церемония вручения премии «Герои хоккея» от официального партнера ФХР и сборной России – букмекерской компании «Лига Ставок». Премия была вручена в 12 номинациях:

«Самый ценный игрок» - вратарь Никита Серебряков

«Лучший новичок» - нападающий Никита Гребёнкин

«За верность хоккею» - тренер Зинэтула Билялетдинов

«От Волги до Енисея» - Лига Ставок Большой Тур Сборной

«На шаг впереди» - Проект XHL 3X3 Лига Ставок

«Лучший снайпер» - нападающий Валентин Зыков

«Прорыв года» - нападающий Василий Атанасов

«Лучшая организация детского турнира» - «Кубок Юнисон», президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко

«Железный человек» (Лучший защитник) – Александр Никишин

«Лучший бомбардир» - нападающий Василий Глотов

«За сохранение победных традиций сборной России по хоккею» - главный тренер «России 25» Роман Ротенберг

«Самый большой прогресс в развитии и достижениях» (Лучшая детско-юношеская академия) – «Красная машина Юниор» и Академия СКА.

Владислав Третьяк, президент ФХР:

– Сборная Советского Союза всегда перед Призом «Известий» ходила в театр. Мы смотрели «Щелкунчика», «Лебединое озеро», ходили в Театр на Таганке, Театр Ленинского комсомола, поэтому для нас это не ново, у нас всегда была культурная программа. И это всегда праздник. И сегодня такой праздник у ребят – это очень здорово, ребята его заслужили.

Роман Ротенберг, главный тренер «России 25», первый вице-президент ФХР:

– Мы благодарны нашим спонсорам за то, что мы смогли привести игроков в театр – это воспоминания на всю жизнь. Мы так и работаем – чтобы наши игроки чувствовали заботу Родины. И ради Родины они будут готовы отдать все, что у них есть, мы в этом на сто процентов уверены. Хоккейная жизнь очень коротка и требует полной самоотдачи ежедневно. Эти ребята живут хоккеем: летают, играют, летают, играют. Поэтому наша задача – поддерживать наших игроков, поддерживать сборную России. И, конечно, детей. Мы этому огромное внимание уделяем. Мы вернемся на Олимпиаду, вернемся на чемпионаты мира, и сейчас мы должны сделать все, чтобы наших детей подготовить к этому.

Ольга Журавская, первый вице-президент БК «Лига Ставок», учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра»:

– Мы не просто партнеры ФХР, мы – друзья ФХР. Мы совместно внедряем новые технологии, делаем новые форматы, как, например «Лига Ставок 3х3». Это новые, современные форматы, аудитория требует яркого, интересного спорта, сегодня это актуально. Поэтому мы рискнули сделать этот проект, на наш взгляд, он получился очень успешным и все больше и больше завоевывает сердца болельщиков. Мы и дальше будем ориентироваться на запросы аудитории. Поступил запрос: «быстро, интересно, ярко» – сделали.