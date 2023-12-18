«Динамо» – «Зенит-Казань»: неделя до финала БЕТСИТИ Кубка России!

В воскресенье, 24 декабря, состоится одно из самых главных спортивных событий выходных – финал БЕТСИТИ Кубка России среди мужских команд. Решающий матч за трофей пройдет в Москве, во дворце спорта «Динамо», и начнется в 16:30.

Что будет?

История Кубка России берет свое начало с 1993 года. В этом году турнир носит название БЕТСИТИ Кубок России. Букмекерская компания БЕТСИТИ укрепила сотрудничество с Всероссийский федерацией волейбола и второй год подряд стала титульным партнером статусного соревнования. Трофей будет разыгран уже в 31-й раз.

Кто сыграет?

В решающем матче встретятся одни из самых титулованных команд России – московское «Динамо» и «Зенит-Казань». Клуб из столицы Татарстана брал Кубок России 11 раз. «Зенит-Казань» – не только действующий обладатель трофея, но и чемпион страны. «Динамо» завоевывало Кубок России четыре раза в своей истории.

Пересечения

Матч в Москве станет ремейком финала Кубка России 2021 года. Тогда в главной битве турнира тоже сошлись «Зенит-Казань» и «Динамо». Победа осталась за казанцами – 3:0 по партиям.

Этой осенью соперники встречались уже дважды. Так, в октябре «Динамо» и «Зенит-Казань» сошлись в финале БЕТСИТИ Кубка Столетия, который проходил в Калининграде. В зрелищной, увлекательной битве верх взяли москвичи – 3:2 по партиям. А уже в чемпионате России «Зенит-Казань» добился убедительного реванша – 3:0.

Кто будет сильнее на этот раз?

БЕТСИТИ Лучший игрок

Кроме того, что победитель финала получит Кубок России, будет вручена и индивидуальная награда. Так, эксперты выберут БЕТСИТИ Лучшего игрока матча, который получит от БЕТСИТИ специальный приз.

Интерес к матчу

Букмекерская компания БЕТСИТИ открыла широкую и разнообразную линию на финал БЕТСИТИ Кубка России, которая еще будет пополняться новыми исходами и специальными ставками.

Матч «Динамо» – «Зенит-Казань» станет центральным спортивным событием воскресенья. За неделю до финала аналитики БЕТСИТИ фиксируют повышенный интерес к ставкам на матч.

Аккредитация

Волейбольный клуб «Динамо» открыл аккредитацию представителей СМИ на финал БЕТСИТИ Кубка России. Заявки принимаются до 15:00 21 декабря включительно.

Место и время матча

Встреча «Динамо» – «Зенит-Казань» пройдет на волейбольной арене «Динамо» (Москва, ул. Василисы Кожиной, 13).

Начало матча – в 16:30.