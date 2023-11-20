Джокович выиграл 98 одиночных турниров ATP. Рекорд Коннорса (109) падет за 11.00

Новак Джокович победил Янника Синнера в финале итогового турнира в Турине.

Сербский теннисист одержал 98-ю победу в одиночных турнирах ATP. Рекорд по этому показателю принадлежит Джимми Коннорсу – у него 109 титулов.

Коэффициент на то, что 36-летний серб побьет рекорд Коннорса, не изменился – 11.00.

20 ноября Джокович начал рекордную 400-ю неделю на первой строчке рейтинга ATP.

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Мечта Казахстана о Евро жива, впереди финальный босс – Словения. Коэффициент на выход начинался с 55.00