Джеррард стал фаворитом у букмекеров на пост тренера «Рейнджерс»

Букмекеры уверены, что Стивен Джеррард возглавит «Рейнджерс».

После 7 туров команда с 8 очками занимает в чемпионате Шотландии 8-е место. 6 октября «Рейнджерс» уволил с поста главного тренера Расселла Мартина. 

Букмекеры дают коэффициент 1.12 на то, что Джеррард возглавит шотландский клуб. Англичанин уже тренировал «Рейнджерс», под его руководством команда стала чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21.

Вторым фаворитом на пост тренера «Рейнджерс» у букмекеров котируется Кевин Мускат (11.00), который сейчас возглавляет «Шанхай Порт». Третье место в линии делят возглавляющий «Хартс» Дерек Макиннис и Барри Фергюсон, который был и.о. тренера «Рейнджерс» с февраля по июнь 2025-го. На обоих дают по коэффициенту 13.00.

Опубликовала: Венера Кравченко
