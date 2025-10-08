Чалов забьет максимум один мяч на общем этапе ЛЕ за ПАОК, считают букмекеры. У форварда 3 гола во всех турнирах этого сезона

Букмекеры открыли ставки на результативность Федора Чалова в Лиге Европы.

БК «Тенниси» выставил на форварда ПАОК тотал 1,5 гола. Если Чалов забьет 2+ мяча на общем этапе, сыграет коэффициент 2.40. Обратная ставка зайдет за 1.50.

Также в линии присутствуют ставки на тотал 0,5 ассистов: больше – 1.75, меньше – 1.96.

В этом сезоне Чалов вышел на поле в 12 матчах за ПАОК и отметился 3 голами: в квалификации ЛЕ, в Кубке Греции и в чемпионате Греции.

