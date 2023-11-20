Джокович начал 400-ю неделю на первой строчке рейтинга
Новак Джокович 20 ноября начал рекордную 400-ю неделю на первой строчке рейтинга ATP.
Серб – первый человек, преодолевший этот рубеж.
В женском туре дольше всех первой ракеткой мира была Штеффи Граф – 377 недель. В мужском до Джоковича – Роджер Федерер (310 недель).
Кроме того, Джокович рекордный восьмой раз завершил сезон в качестве №1.
Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса
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Это почти 8 лет. Если бы в году было на 52, а 50 недель, то это было ровно 8 лет.
Мне не нравится несменяемость власти, но к спорту это не имеет никакого отношения, потому что это не политика. Здесь не получится фальсифицировать. Если ты не можешь сместить лидера с первой строчки, значит, ты недостаточно для этого хорош. Джокович - КОРОЛЬ!!! Он лучший, а всем остальным работать и работать
Такого, как он, не будет больше.
Некоторые его достижения - на века.
Айде, Ноле! Вперед, наш сербский Сокол! Мы, твои верные фанаты, всегда с тобой!!!