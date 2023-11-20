Джокович начал 400-ю неделю на первой строчке рейтинга

20 ноября начал рекордную 400-ю неделю на первой строчке рейтинга .

Серб – первый человек, преодолевший этот рубеж.

В женском туре дольше всех первой ракеткой мира была – 377 недель. В мужском до Джоковича – (310 недель).

Кроме того, Джокович рекордный восьмой раз завершил сезон в качестве №1.

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