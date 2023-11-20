Джокович начал 400-ю неделю на первой строчке рейтинга

Теги Роджер Федерер Новак Джокович рейтинги Штеффи Граф ATP GOAT Теннис

Новак Джокович 20 ноября начал рекордную 400-ю неделю на первой строчке рейтинга ATP.

Серб – первый человек, преодолевший этот рубеж.

В женском туре дольше всех первой ракеткой мира была Штеффи Граф – 377 недель. В мужском до Джоковича – Роджер Федерер (310 недель).

Кроме того, Джокович рекордный восьмой раз завершил сезон в качестве №1.

Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса

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3 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
400 недель. 400 недель. 400!!!
Это почти 8 лет. Если бы в году было на 52, а 50 недель, то это было ровно 8 лет.
Мне не нравится несменяемость власти, но к спорту это не имеет никакого отношения, потому что это не политика. Здесь не получится фальсифицировать. Если ты не можешь сместить лидера с первой строчки, значит, ты недостаточно для этого хорош. Джокович - КОРОЛЬ!!! Он лучший, а всем остальным работать и работать
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Buharoid
Он бы уже на 500-ую заходил, если бы не идиотские заморозки рейтинга, недопуски на турниры и прочие плоды ковидобесия.
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Ночная Фурия
Джок - монстр.
Такого, как он, не будет больше.
Некоторые его достижения - на века.
Айде, Ноле! Вперед, наш сербский Сокол! Мы, твои верные фанаты, всегда с тобой!!!
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