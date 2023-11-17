Медведев сыграет с Джоковичем в 1/2 финала итогового, если победит Алькараса. Россиянин – букмекерский аутсайдер

Даниил Медведев встретится с Карлосом Алькарасом на итоговом турнире ATP.

Россиянин уже обеспечил себе выход в плей-офф соревнований. Однако, он может выиграть группу, если сегодня победит испанца с любым счетом.

Медведев в случае победы над Алькарасом сыграет в полуфинале итогового турнира с Новаком Джоковичем.

Испанский теннисист – фаворит встречи за 1.63. Поставить на россиянина можно за 2.33.

Встреча пройдет 17 ноября и начнется в 16:30 мск.

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