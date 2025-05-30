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Максим Шалунов получил именные часы, разработанные заводом «‎Павелъ Буре»

Максим Шалунов — не просто герой проекта FONBET OVERTIME. Хоккеист  своим точным броском остановил тяжелое время без трофеев для ярославских болельщиков. Впервые за 22 года «‎Локомотив»‎ стал чемпионом, выиграв Кубок Гагарина! Это достижение достойно особенной награды, соизмеримой вкладу в историю российского хоккея. 

«В игре равных никто не хочет уступать, зачастую 60-ти минут основного времени недостаточно, чтобы выявить победителя. В этот момент и появляются герои, герои FONBET Overtime. Всего в минувшем сезоне у нас было 188 овертаймов, ярких и драматичных моментов. Это говорит о том, что матчи за трофей – были супер упорными, без права на ошибку. Для нас особенно приятно, что в дополнительное время решилась судьба Кубка Гагарина. Максим Шалунов — герой сезона FONBET OVERTIME! — Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET»

С идеей подчеркнуть этот успех, FONBET и часовой завод «‎Павелъ Буре» разработали артефакт, отражающий важный момент в карьере игрока — именные часы Героя сезона FONBET OVERTIME. Каждая деталь в часах несет смысл. На циферблате указано время решающей шайбы — момента, определившего ход спортивной истории. Кабошон на заводной головке украшен рубином, а прозрачная задняя крышка позволяет увидеть работу механизма часов. 

«Спасибо моей семье, родителям, клубу! Спасибо тренерскому штабу во главе с Игорем Валерьевичем Никитиным за проделанную работу. Поздравляю «Локомотив», мы сделали то, о чем договаривались! — Максим Шалунов, нападающий ХК «Локомотив»

Часовой завод Павелъ Буре — марка с историей, берущей начало в XIX веке и ассоциирующейся с точностью, надежностью и традициями. Его часы вручались за особые заслуги, а точность и качество отмечались на международных выставках. Великое наследие продолжается в новом исполнении — с вниманием к деталям, индивидуальностью и историей героя минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги.

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