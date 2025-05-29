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Психотерапевт Кулешова: «Лудоманы – люди с повышенной тревожностью и нестабильной психикой, которым сложно контролировать свои импульсы»

Эксперт по зависимому и созависимому поведению, психотерапевт Ольга Кулешова описала портрет лудомана.

«Игроманы – это люди, склонные к зависимому поведению. У кого-то эта склонность переходит в алкогольную зависимость, у других — в шопоголизм, трудоголизм и так далее по списку.

Это также люди, как правило, с повышенной тревожностью, нестабильной психикой, которым сложно контролировать свои импульсы.

Появляется какая-то неудовлетворенность жизнью, сразу хочется дешевого дофамина. И если одним хватает полистать ленту, посмеяться с видеороликов или вкусно покушать, то другим надо, как сегодня говорят, «подепать» в онлайн-казино.

В этот момент так называемый дешевый дофамин становится дорогим, деньги утекают ручьем», – заявила психотерапевт.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Минская Правда»
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